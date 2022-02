Leipzig nach 2:2 in der Europa League: „War extrem wichtig“

Torschütze Emil Forsberg war nach dem Remis zum Start in die Europa League positiv gestimmt. „Wir haben trotzdem die große Chance weiterzukommen“, sagte der 30-Jährige am RTL-Mikrofon nach dem 2:2 (1:1) gegen Real Sociedad San Sebastian im Play-off-Hinspiel um den Einzug in das Achtelfinale: „Es war ein enges Spiel, über die ganze Zeit waren wir die bessere Mannschaft.“