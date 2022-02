Liverpool dreht Rückstand, Chelsea zittert, Gündogan trifft

Denn Tabellenführer und Meister Manchester City (63 Punkte) ging am Samstagabend beim 2:3 (1:1) gegen Tottenham Hotspur zum zweiten Mal in dieser Saison gegen die Londoner als Verlierer vom Platz. Nationalspieler Ilkay Gündogan (33.) traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, nachdem die Spurs durch Dejan Kulusevski (4.) in Führung gegangen waren.