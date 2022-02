Real mit Nullnummer in der PSG-Generalprobe

In einer umkämpften Begegnung kam Ex-Weltmeister Toni Kroos von Beginn an zum Einsatz und spielte durch. Kurz vor Schluss verpasste der frühere Frankfurter Luka Jovic (90.+3) mit einem Lupfer an die Latte den Last-Minute-Siegtreffer. Am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) bestreitet Madrid in der Königsklasse sein Achtelfinal-Hinspiel bei PSG.