Wilmots nach nur drei Monaten in Casablanca entlassen

Wilmots, der am Dienstag seinen 53. Geburtstag feiert, hatte das Team im November übernommen und in lediglich zehn Spielen betreut. Dabei holte er vier Siege, vier Unentschieden und zwei Niederlagen. In der Tabelle liegt das Team acht Punkte hinter dem großen Rivalen Wydad Casablanca, was Wilmots zum Verhängnis wurde.