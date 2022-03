Ex-BVB-Profi Mchitarjan beendet internationale Karriere

Armeniens Fußball-Star Henrich Mchitarjan beendet seine Länderspielkarriere nach 95 Einsätzen in 15 Jahren. Der frühere Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund (2013-16), heute in Diensten der AS Rom, erklärte via Twitter, er wolle sich künftig ganz auf seinen Verein konzentrieren.