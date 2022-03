Ex-Weltfußballerin Ada Hegerberg zurück in Norwegens Nationalteam

Hegerberg, die zwischen 2013 und 2014 für Turbine Potsdam in der Bundesliga aktiv war, hatte im Oktober vergangenen Jahres nach einer fast zwei Jahre andauernden Knieverletzung ihr Comeback für Lyon gegeben. Mit Olympique gewann sie von 2016 bis 2020 fünfmal in Folge die Champions League. Zudem ist Hegerberg mit 56 Treffern Rekordtorschützin in der Königsklasse.