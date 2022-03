Inter verliert weiter an Boden - Milan erledigt Pflicht

Der Rückstand auf den Stadtrivalen und Tabellenführer AC Mailand wuchs damit auf sechs Punkte an. Milan gewann am Abend beim Kellerkind Cagliari Calcio dank eines Treffers von Ismael Bennacer (59.) mit 1:0 (0:0). Durch die erfolgreich erledigte Pflichtaufgabe bleibt der Spitzenreiter seit Mitte Januar ungeschlagen. Starstürmer Zlatan Ibrahimovic saß nach seinen wochenlangen Knieproblemen erneut zunächst nur auf der Bank und kam lediglich in den Schlussminuten zum Einsatz.