Kuntz vor Duell mit Portugal: Geht auch "um Willen"

Der türkische Fußball-Nationaltrainer Stefan Kuntz sieht trotz der Favoritenrolle Portugals um Superstar Cristiano Ronaldo durchaus Chancen für seine Mannschaft in dem Play-off-Spiel um das WM-Ticket. "Portugals Nationalcoach weiß schon, dass wir eine Menge können. Und wir wissen das auch", sagte Kuntz im Interview mit der Süddeutschen Zeitung vor der Halbfinal-Partie am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) in Porto.