Liverpool bleibt an City dran

Jürgen Klopp und der FC Liverpool bleiben im Titelrennen der Premier League in Schlagdistanz. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers holte am Samstag bei Brighton & Hove Albion einen 2:0 (1:0)-Pflichtsieg und liegt als Tabellenzweiter weiterhin nur drei Punkte hinter Spitzenreiter und Meister Manchester City. Für Liverpool war es der achte Ligasieg in Folge.