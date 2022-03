Schwarzer Sonntag für Real: 0:4-Clasico-Demütigung von Barca

Ganz in Schwarz hat das „weiße Ballett“ von Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid einen Sonntag zum Vergessen erlebt. Ausgerechnet in ihren pechschwarzen Jubiläumstrikots zum 120-jährigen Vereinsbestehen mussten die Königlichen gegen den Erzrivalen FC Barcelona und Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen durch eine demütigende 0:4 (0:2)-Heimpleite nach fünf Clasico-Erfolgen in Serie wieder eine Niederlage quittieren. Barca hingegen feierte seinen höchsten Erfolg im Bernabeu seit über sechs Jahren.