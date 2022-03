Serie A: Inter verliert an Boden

Der Brasilianer Bremer (12.) schoss Torino in Führung, in der dritten Minute der Nachspielzeit rettete Joaquin Correa dem hohen Favoriten aus Mailand zumindest einen Punkt. Inter, das unter der Woche im Champions-League-Achtelfinale am FC Liverpool gescheitert war, gewann nur eines seiner vergangenen sechs Ligaspiele.