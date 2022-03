Trotz „Blut an den Knöcheln“: Haaland weiter in Torlaune

Erling Haaland präsentiert sich bei der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft weiter in Torlaune. Das Sturmjuwel des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund erzielte beim 9:0 (5:0)-Kantersieg in Oslo gegen Armenien zwei Treffer in der ersten Halbzeit und wurde nach zahlreichen Fouls an sich ausgewechselt.