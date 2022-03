Tuchel kritisiert Chelsea-Fans für Abramowitsch-Sprechchöre

Teammanager Thomas Tuchel vom Fußball-Klub-Weltmeister FC Chelsea hat harsche Kritik an den Fans der Blues geübt. Diese hatten vor dem 4:0-Erfolg beim FC Burnley während des einminütigen Applaudierens in Gedenken an die im Krieg befindliche Ukraine „Roman Abramowitsch“-Sprechchöre angestimmt. Der russische Oligarch hatte unter der Woche angekündigt, den Champions-League-Sieger verkaufen zu wollen.