Mino Raiola: Falschmeldungen über Tod sorgen für Aufregung

Falschmeldungen über den Tod des prominenten Spielerberaters Mino Raiola haben am Donnerstag kurzzeitig Aufregung im internationalen Fußball ausgelöst. Nicht nur italienische Medien berichteten am Mittag, dass der 54-Jährige nach schwerer Erkrankung verstorben sei. Raiolas Agentur in Monaco bezeichnete dies auf SID-Anfrage knapp als „Lüge“, als „erfunden und unwahr“, ohne jedoch auf Hintergründe einzugehen.