Fernandinho mit überraschendem Wechselwunsch

Der 36-Jährige spielt seit 2013 für City, in dieser Zeit absolvierte er 373 Pflichtspiele und gewann unter anderem vier Titel in der Premier League. Zuletzt saß der Defensivspieler meist jedoch nur noch auf der Bank. "Wir werden sehen, was passiert. Ich weiß nicht, was passieren wird", sagte Guardiola und kündigte ein Gespräch mit seinem Kapitän an: "Ich werde ihn fragen."