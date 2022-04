Inter siegt im Derby d´Italia, Juve scheidet aus Titelrennen aus

Das "Derby d'Italia" entschied der Ex-Karlsruher, -Hamburger und -Leverkusener Calhanoglu. In der 45. Minute verschoss der türkische Nationalspieler zunächst einen Foulelfmeter, in der fünften Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs machte er es dann aus identischer Ausgangslage besser. Nationalspieler Robin Gosens kam bei Inter in den Schlussminuten zum Einsatz.