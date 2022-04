Klopp-Verlängerung in Liverpool bahnt sich an

Beim FC Liverpool bahnt sich eine Vertragsverlängerung von Teammanager Jürgen Klopp an. Nach Informationen des Portals The Athletic hat der 54-Jährige bei den Reds bereits bis 2026 unterschrieben, sein bisheriger Vertrag lief bis 2024. Klopps Berater war für den SID am Donnerstag nicht zu erreichen.