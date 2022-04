Last-Minute-Sieg in Sevilla: Real weiter auf Titelkurs

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid liegt nach einer furiosen Aufholjagd weiter auf Titelkurs. Die Königlichen gewannen am Sonntag in La Liga bei Verfolger FC Sevilla nach einer Machtdemonstration in der zweiten Halbzeit noch mit 3:2 (0:2). Stürmerstar Karim Benzema erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer (90.+2).