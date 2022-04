Milan weiter ohne Ibrahimovic

Ibrahimovic verpasst damit das Spiel gegen CFC Genua 1893 am Karfreitag und das Halbfinal-Rückspiel des italienischen Fußball-Pokals beim Stadtrivalen Inter Mailand am kommenden Dienstag (Hinspiel: 0:0). Auch sein Einsatz in der Begegnung bei Lazio Rom (24. April) ist ungewiss.