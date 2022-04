Nach Angriff auf Fußballerin: Verdächtiger freigelassen

Die französische Polizei hat nach einem Angriff auf die Fußballerin Kheira Hamraoui von Paris St. Germain im vergangenen Jahr einen Verdächtigen festgenommen und kurz darauf wieder freigelassen. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Versailles am Mittwoch mit. Hamraoui war am 4. November 2021 aus dem Auto ihrer Teamkollegin Aminata Diallo gezerrt und mit einer Eisenstange geschlagen worden.