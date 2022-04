Das wohl wichtigste Ziel verpasst: Rangnick schreibt Champions League für ManUnited ab

Ronaldo stand wieder in der Anfangsformation der Red Devils. Unter der Woche hatte CR7 nach dem Tod seines neugeborenen Sohnes beim 0:4 beim FC Liverpool gefehlt, war in der siebten Minute an der Anfield Road allerdings von den Fans mit stehend dargebrachten Ovationen gefeiert worden. Die Anhänger applaudierten, um dem fünfmaligen Weltfußballer und dessen Lebensgefährtin Georgina Rodriguez nach dem Schicksalsschlag ihre Unterstützung zu zeigen.