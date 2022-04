Trotz Sanktionen: Tuchel will aus Chelsea "alles raushauen"

„Ich kenne mich“, sagte Tuchel weiter, „ich werde mich erneut in die Mannschaft, die ich habe, verlieben und versuchen, sie ans Limit zu bringen.“ Noch gebe es aber Ziele in der laufenden Saison zu erreichen, betonte er vor dem Spiel am Donnerstag bei Manchester United. Es gehe um Platz drei in der Liga und das FA-Cup-Finale gegen den FC Liverpool, „darauf muss der Fokus jetzt gerichtet sein“.