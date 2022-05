Conference League: Ausschreitungen vor Finale

Am Abend vor dem Endspiel der Conference League zwischen der AS Rom und Feyenoord Rotterdam ist es im Finalort Tirana zu schweren Ausschreitungen zwischen beiden Fanlagern und mit der Polizei gekommen. Wie die Nachrichtenagentur AFP vermeldete, trafen die Anhänger am Dienstag an mindestens drei Orten in der albanischen Hauptstadt aufeinander. Laut Polizei seien dabei zehn Polizisten verletzt und ein Bus beschädigt worden.