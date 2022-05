Gündogan: Zukunftsgespräche frühestens nach Saisonfinale

Eine Reise am Montag, die von der Daily Mail mit einem möglichen Transfer in Verbindung gebracht wurde, hatte rein private Gründe. Gündogan nutzte zwei freie Tage vor dem letzten Ligaspiel am Sonntag gegen Aston Villa zu einem Kurztrip mit seiner Verlobten nach Rom. Auch an den Gerüchten, Real Madrid könnte sich erneut um Gündogan bemühen, ist nichts dran.