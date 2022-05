Haaland erhält Drei-Meter-Statue in seiner Heimatstadt Bryne

Drei Meter groß, 700 Kilogramm schwer: Fußballstar Erling Haaland erhält in Kürze in seiner norwegischen Heimatstadt Bryne ein Ebenbild ganz aus Holz. Die Statue ist eine Auftragsarbeit der Firma Sivertsen AS und soll im Juni fertiggestellt sein. „Es ist eine große Ehre für mich, eine Skulptur von Erling zu erstellen. Das ist cool“, sagte der Künstler Kjetil Barane der Zeitung VG.