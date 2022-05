Ibrahimovic spielte halbes Jahr ohne vorderes Kreuzband

Frankfurt am Main (SID) - Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic hat den italienischen Traditionsklub AC Mailand ohne vorderes Kreuzband zur Meisterschaft geführt. Wie der Schwede via Instagram mitteilte, habe er seit einem halben Jahr mit der Verletzung am linken Knie gespielt. „Sechs Monate lang habe ich wegen der Schmerzen kaum geschlafen. Ich habe noch nie so sehr auf und neben dem Spielfeld gelitten. Ich habe etwas Unmögliches zu etwas Möglichem gemacht“, schrieb er.