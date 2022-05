Mario Götze erzählt über Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Roger Schmidt

„Ich fand es interessant zu sehen, wie er das RB-Konzept angepasst hat an seine Philosophie, wie er das Training gestaltet und spielen lassen möchte. Das hohe Pressing, nach vorne verteidigen, möglichst in deren Hälfte spielen: Da habe ich viel gelernt“, erklärte Götze in der 129. Folge des KMD-Podcasts.