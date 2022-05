Europa League: Leipzig-Coach Tedesco vor Showdown gegen die Glasgow Rangers

Tedesco betonte jedoch, „dass wir morgen Tore brauchen werden. Glasgow wird Druck machen. Vielleicht nicht von Anfang an. Aber irgendwann schon. Deshalb sind Tore immer ein gutes Rezept“, so der Coach. So will Tedesco Vorstöße der im Hinspiel noch sehr defensiven Schotten zum Leipziger Vorteil ausnutzen: „Morgen erhoffen wir uns mehr Räume. Wenn wir diese haben, sind wir noch gefährlicher.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)