FC Liverpool: Jürgen Klopp schimpft über Kalender im Titelkampf der Premier League

Mit den Siegen in Ligapokal und FA Cup sei es aber schon jetzt „eine gute Saison“, sagte Klopp und ergänzte: „Es wäre großartig, wenn wir auch noch die Champions League gewinnen könnten, aber wir spielen gegen das erfahrenste Team auf dem Planeten, wir sind nicht der große Favorit.“ Am 28. Mai geht es in St. Denis gegen Real Madrid.