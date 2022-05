Wenger sieht Stürmerproblem in Deutschland

„Es gibt keine Weltklassestürmer mehr in den Klubs. Früher hatte jeder deutsche Verein einen Topstürmer in seinen Reihen“, sagte der Entwicklungsdirektor des Fußball-Weltverbands beim 63. Internationalen Trainerkongress des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) am Dienstag in Freiburg.