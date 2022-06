Ex-FIFA-Präsident Joseph Blatter vernehmungsfähig: "Geht mir viel besser"

Konkret geht es um zwei Millionen Schweizer Franken (1,92 Millionen Euro) plus 229.126 Franken (220.000 Euro) an Sozialversicherungsbeiträgen. Diese Summen gingen im Jahr 2011 vom Weltverband FIFA an Platini, den damaligen Präsidenten der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Blatter berief sich am Donnerstag erneut auf ein mündliches "Gentlemen's Agreement". "Er war seine Million wert", sagte er mit Blick auf Platini.