AS Rom zeigt wohl Interesse an WM-Held Mario Götze

SPORT1 weiß: Benfica Lissabon um Neu-Trainer Roger Schmidt will den dribbelstarken Kicker gerne verpflichten. Schmidt arbeitete bereits in Eindhoven erfolgreich mit Götze zusammen. Unter dem Ex-Leverkusener kam der Weltmeister-Torschütze von 2014 in der abgelaufenen Saison in 52 Pflichtspielen auf zwölf Treffer und elf Torvorlagen.