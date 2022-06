Neymar trifft doppelt bei Brasiliens 5:1-Sieg in Südkorea

Der Torjäger von Paris Saint-Germain verwandelte beim 5:1 (2:1) gegen WM-Teilnehmer Südkorea in Seoul zwei Foulelfmeter. Am Montag ist die Selecao, die im zwölften Spiel in Folge ohne Niederlage blieb, bei Deutschlands WM-Auftaktgegner Japan zu Gast.