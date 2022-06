Vertrag bis 2027: Haaland unterschreibt bei Manchester City

Was seit Wochen längst bekannt ist, steht nun auch offiziell fest: Stürmerstar Erling Haaland schließt sich nach seinem Abgang vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund dem englischen Meister Manchester City an. Am Montag bestätigten die Skyblues den Transfer und verbreiteten in den sozialen Netzwerken Fotos, die den Norweger bei der Vertragsunterschrift zeigen. Bereits vor einem Monat hatten beide Vereine eine grundsätzliche Einigung bestätigt.