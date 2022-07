Bolivien sucht Nationaltrainer per Stellenanzeige

Bolivien, das zuletzt 1994 an einer WM teilgenommen hatte, war in der südamerikanischen Qualifikation zur Endrunde in Katar mit nur vier Siegen in 18 Spielen Vorletzter geworden und hatte sich danach von Cesar Farias getrennt. Unter dem Venezolaner hatte das Andenteam zudem bei der Copa America 2021 Niederlagen in allen vier Gruppenspielen kassiert.