Fußball: Jamaika für Frauen-WM qualifiziert

Jamaika hat beim Gold Cup des Kontinentalverbandes CONCACAF in Mexiko das Ticket für die Fußball-WM der Frauen 2023 gelöst. Die Jamaikanerinnen qualifizierten sich mit einem 4:0 (1:0) gegen Haiti in Monterrey fürs Halbfinale und damit auch für die WM-Endrunde im kommenden Sommer in Australien und Neuseeland. Zuvor hatten es bereits Weltmeister USA, Olympiasieger Kanada und Costa Rica zur WM geschafft.