Kiew-Coach Lucescu: "Fußball gibt Motivation für das Leben"

Eine wichtige Symbolik aus Sicht von Lucescu: "In Europa ist ein schrecklicher Krieg im Gange und dies soll alle daran erinnern, dass er noch nicht vorbei ist." Seine Mannschaft muss am 27. Juli (19.00 Uhr) zum Rückspiel beim türkischen Vizemeister antreten. Plänen zufolge soll die ukrainische Liga trotz der anhaltenden Kriegsattacken am 23. August wieder starten.