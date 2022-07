Ligue 1: Marseille holt Tudor als Sampaoli-Nachfolger

Sampaoli, früherer Nationalcoach Argentiniens, hatte nach Marseilles Qualifikation für die Champions League höhere Investitionen in den Spielerkader gefordert. Die Klubführung war aus seiner Sicht diesbezüglich zu zögerlich. So trennten sich beide Seiten am vergangenen Freitag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)