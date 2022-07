„Neues Kapitel“: Lewandowski bei Barcelona angekommen

"Meine Ziele sind immer hoch, ich will immer gewinnen", sagte Lewandowski: "Wir haben so viele gute Spieler mit großer Qualität. Mit diesem Team können wir viel erreichen in dieser Saison." Nach acht Jahren in München gehe für ihn mit dem Wechsel ein Traum in Erfüllung, meinte der Pole: "Ich wollte immer in La Liga, immer für einen großen Klub spielen."