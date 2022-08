Doppelpacker Groß lobt "super Bedingungen" in Brighton

"Für uns als Mannschaft und für mich persönlich, war es der perfekte Auftakt. Als kleiner Junge hat man viele Spiele in dem Stadion gesehen, große Spiele. Dass ich mit zwei Toren helfen konnte, dass wir drei Punkte im Old Trafford holen, das war schon sehr besonders", meinte der Ex-Ingolstädter, der seit 2017 in Brighton spielt.