Fans planen Proteste: Klopp will drei Punkte bei Spielabsage

"Ich hoffe wirklich, dass es nicht (noch einmal, d. Red.) passiert, aber wenn es passiert, denke ich, dass wir die Punkte bekommen sollten", sagte Klopp vor dem Duell der kriselnden Schwergewichte am Montagabend (21.00 Uhr/Sky) im Old Trafford: "Wenn die Fans wollen, dass das Spiel nicht stattfindet, dann können wir das Spiel nicht einfach neu ansetzen und es irgendwo in eine unglaublich volle Saison packen. In einer solchen Situation sollte immer die andere Mannschaft die Punkte bekommen, weil sie damit nichts zu tun hat und sich darauf vorbereitet hat."