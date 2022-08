Gesamtumsatz im europäischen Fußball steigt in Saison 20/21

Im europäischen Fußball ist der Gesamtumsatz trotz weitgehend leerer Stadien in der Saison 2020/21 überraschend gestiegen. Die 31. Ausgabe der „Annual Review of Football Finance“ von Deloitte zeigt ein Wachstum von 2,4 Milliarden Euro auf 27,6 Milliarden Euro, was einer Steigerung von zehn Prozent entspricht. Allein in den fünf großen Ligen gab es einen Anstieg von 15,6 auf 17 Milliarden Euro.