Klopp nach Fehlstart: "Im Moment zählt nur das Ergebnis"

Teammanager Jürgen Klopp hofft nach dem Fehlstart mit dem FC Liverpool auf eine schnelle Wende. "Im Moment zählt für uns nur eins - das Ergebnis. Das ist das, was heute am meisten weh tut", sagte Klopp nach dem 1:2 (0:1) im Topspiel bei Erzrivale Manchester United bei Sky. Nach drei Spieltagen wartet Liverpool weiter auf den ersten Sieg und liegt in der Premier League nur auf Rang 16.