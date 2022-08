Köln trifft in Play-offs auf Fehervar oder Hincesti

Die Kölner traten zuletzt in der Saison 2017/18 im Europacup - damals in der Europa League - an. Als Tabellensiebter der vergangenen Saison qualifizierte sich der erste Bundesliga-Meister für die Play-offs zur Conference League in dieser Spielzeit. Das Finale der Conference League findet am 7. Juni 2023 in der Eden Arena in Prag statt.