Medien: Barcelona erwirkt Spielerlaubnis für Lewandowski und Co.

Aufatmen beim FC Barcelona: Offenbar hat der von großen Finanzsorgen belastete katalanische Fußball-Spitzenklub unmittelbar vor dem Saisonstart in LaLiga für seine Neuzugänge um Weltfußballer Robert Lewandowski eine Spielerlaubnis erhalten. Dies berichteten mehrere spanische Medien am späten Freitagabend, auf der Website der Liga sind Lewandowski und Co. in Barcelonas Kader aufgeführt.