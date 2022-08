Medien: Kehrer vor Wechsel zu West Ham

Kehrer war 2018 für 37 Millionen Euro von Schalke 04 nach Paris gewechselt, mit dem Starensemble gewann er drei Meistertitel. Kehrer, dessen Vertrag in der französischen Hauptstadt noch bis 2023 läuft, spielt unter dem neuen PSG-Trainer Christophe Galtier keine Rolle mehr und braucht in Hinblick auf die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) Spielpraxis.