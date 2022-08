Saisonstart in der Serie A: Juve mit Stareinkäufen

Italiens Fußball-RekordmeisterJuventus Turin will mit einigen namhaften Neuzugängen wieder nach dem Scudetto in der Serie A greifen. Der einstige Abonnementchampion hat sich nach dem enttäuschenden vierten Platz in der vergangenen Meisterschaft für die am Wochenende beginnende Saison prominent verstärkt und will Titelverteidiger AC Mailand wieder entthronen.