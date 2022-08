Tuchel verhandelt über neuen Vertrag beim FC Chelsea

Der frühere Mainzer und Dortmunder Trainer ist seit 2021 für Chelsea verantwortlich und führte den Londoner Klub in seinem ersten Jahr sofort zum Titel in der Champions League. Nach der schwierigen Saison 2021/22 mit Sanktionen gegen den damals vom Russen Roman Abramowitsch geführten Verein wartet auf Tuchel auch nach dem Ligastart eine Menge Arbeit. Er wies darauf hin, dass sich der Klub noch "mitten in der Transferperiode" befinde.