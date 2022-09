„Affengeiler“ Sieg: Baumgart rotiert erfolgreich

Eine Woche nach den schlimmen Krawallen vor dem Spiel beim OGC Nizza (1:1) war das 4:2 (2:0) gegen den 1. FC Slovacko eine gelungene Heimpremiere in der Conference League - in fast jeder Hinsicht. Das Stadion war laut, aber friedlich. Der erste Sieg brachte die Tabellenführung in Gruppe D. Und der FC funktionierte auch ohne gleich vier absolute Leistungsträger ordentlich.