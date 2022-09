Antonio Rüdiger: „Real Madrid war eine Fantasie“

„Ein Wow-Moment“, sagte Rüdiger über die Begegnung mit dem Trainer am Vortag seiner Präsentation. „Er hat sich zu uns an den Tisch gesetzt, mitgegessen und meine Familie kennengelernt. Ganz normal, ganz bodenständig. Zwei Stunden war er da“, berichtete der 29-Jährige: „Ich bin ehrlich, so etwas habe ich noch nie erlebt, so etwas hat noch kein Trainer für mich gemacht.“